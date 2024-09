Diese Isländer haben einen besonderen Geschmack

Historisch gesehen waren es die Weidetiere, die die Artenvielfalt von Fauna und Flora in das Marchfeld brachten.“ Petra Busam ist Besitzerin eines Pferdehofs, dessen „Isländer“ eine wertvolle Funktion übernehmen: Sie „pflegen“ Weideland in der Marktgemeinde Lassee im Bezirk Gänserndorf, das zuvor mit dem zunehmenden Rückgang der Weidewirtschaft viel an Artenreichtum verloren hatte. „Ich freue mich, mit meinen Pferden hier im Rahmen eines Projektes meinen Teil beitragen zu können“, so Busam.