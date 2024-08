Trockenste Region reagiert auf Wasserprognose cool

Dazu kommen Meldungen von offiziellen Messstellen: Im östlichen Flach- und Hügelland des Weinviertels bilanziert der Juli mit einem Minus von 70 bis 90 Prozent sogar deutlich zu trocken. In Hohenau an der March regnete es im gesamten Monat nur 4 Liter pro Quadratmeter. Seit Messbeginn im Jahr 1948 gab es hier in einem Juli noch nie so wenig Niederschlag.