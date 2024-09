Schabhüttl: „Migration, Asyl verändern das Land!“

Traumatisierung als Trick für Erhalt des Asyl-Status

Als Beispiel seiner realitätsbezogenen Kritik bietet sich das Kapitel „Tschetschenen“ im brandaktuellen Buch „Grenzenloser Zustrom“ an. Denn viele der 35.000 muslimischen Tschetschenen in Österreich bekamen „Asyl wegen Traumatisierung“ gewährt. „Ein Zugeständnis, das ein Fehler war“, so der Autor, „Immerhin erreichten die Tschetschenen eine Anerkennungsquote von bis zu 97 (!) Prozent.“ Allerdings nur deshalb, weil sie durch NGO-Briefing bestens auf die „Trauma-Schiene“ geschult wurden. „Das heißt, sie lernten die typischen Symptome der Traumatisierung auswendig. Bei der Begutachtung beteten sie diese dann stur herunter, ohne auf Zusatz- oder Nebenfragen zu reagieren“, erinnert sich Schabhüttl. Den Gutachtern blieb nichts anderes übrig, als eine schwere Traumatisierung zu bestätigen: „Asyl positiv!“