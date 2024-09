Aufsteirern-Absage: Viel Verständnis bei Wirten

Bis zu 15.000 Euro Minus

Ein tiefes Loch wird in die Geldtasche von Franz Paier gerissen: „Wir hatten ja schon mit sechs Leuten alles aufgebaut im Landhaushof, sehr viele Schmankerln vorproduziert, es hätte herrliche Schwammerlsuppe und Hirschragout gegeben.“ Was jetzt damit passiert: „Wir werden viel selber essen“, ist der Humor nicht ganz vergangen. „Weggeschmissen wird nix.“ Aber: „Alles in allem hatten wir Kosten bis zu 15.000 Euro.“ Zur Veranschaulichung der Dimension: „Um so eine immense Summe abzudecken müssten wir viele Tausende Gläser Sturm verkaufen!“