Sturm bis 100 km/h: „Sicherheit hat Priorität!“

Wie wird man dem finanziellen Schaden begegnen, den viele ja durchaus in hohem Ausmaß haben?

Die Sicherheit der Besucher und Teilnehmer war das Wichtigste, der finanzielle Aspekt wird uns in den kommenden Tagen und sicher auch Wochen beschäftigen. Diese Form einer Totalabsage hatten wir ja noch nie, also gibt es auch keine Pauschalantworten. Wir haben ja schuldlos aus „höherer Gewalt“ abgesagt, also müssen wir das klären – individuell. Manche hatten ihre Leistung ja schon erbracht, etwa mit dem Aufstellen von Standeln, andere nicht, aber dafür eingekauft – es werden viele Gespräche folgen.