Grazer Innenstadtwirte steirern auch heuer auf

Ab 11.30 Uhr geht‘s los

Ab 11.30 Uhr gibt’s so am Sonntag in nahezu sämtlichen Lokalen der Altstadt, vom Glockenspiel Café über das Glöckl Bräu bis zum Pink Elephant, dem Landhauskeller, der Gösser, Bar Amouro, El Gaucho, El Pescador und der Goldkost steirische Spezialitäten (vom „heißen Steirer“ und Steak vom Almo-Ochsen über Bier bis zum ersten Sturm des Jahres) und natürlich Musik. Ab 18 Uhr gibt’s dann auch noch die legendäre Aufsteirern-Party in der Mausefalle.