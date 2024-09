Bahnhofsruine erhält megateure neue Rolltreppen!

Als im August bekannt wurde, dass den ÖBB wohl nichts anderes übrig bleibt, als in neue Rolltreppen für den maroden Bregenzer Bahnhof, der kurz vor dem Abbruch steht, zu investieren, stand eine siebenstellige Summe im Raum. Inzwischen ist bekannt, was die Investition genau kostet: Um die Sicherheitsstandards zu erfüllen, müssen die ÖBB satte zwei Millionen Euro für die Neuanschaffung hinblättern! Dass die Rolltreppen mit dem Abbruch des Schandflecks in Festspielhausnähe wieder ausgebaut und woanders Verwendung finden, ist unwahrscheinlich, da es sich bei Rolltreppen immer um Spezialanfertigungen handelt – schließlich ist keine gleich lang und muss immer nach Maß gefertigt werden.