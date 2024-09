Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet

Karner erinnert Deutsche an „geltendes Recht“

In diesem Zusammenhang erinnerte das Innenministerium in Wien die Deutschen an „geltendes Recht“. Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) stellte am Montagnachmittag klar: „Österreich wird keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden. Da gibt es keinen Spielraum!“ Daher habe er den Bundespolizeidirektor angewiesen, „keine Übernahmen durchzuführen“, so Karner. Tatsächlich ist es so, dass Personen, die einen Asylantrag stellen, nicht einfach formlos an der Grenze abgewiesen werden dürfen.