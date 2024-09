Historisches Feuerwehrauto kehrt wieder heim

Danach wurde es lange still um das ehemalige Kärntner Einsatzfahrzeug. Bis 2023. „Da erhielten wir die Information, dass unser Feuerwehrlaster noch existiert“, so Prix. Zum Glück der Oldtimerfans wurde es nicht zerschnitten, sondern stand in einer Garage in Niederösterreich. Und nach langen Verhandlungen mit dem Besitzer konnte auch ein Preis für das edle Gefährt ausgemacht werden. „Weil wir die Kaufsumme nicht alleine aufbringen konnten, machten wir uns auf die Suche nach Spendern.“