Diese Salzburger Baustelle sorgt für Verwirrung

Was gilt jetzt?

Die „Krone“ fragte bei der Salzburg AG nach, wie der Stand der Dinge ist. Tatsächlich kann sich beim Energieversorger niemand erklären, warum seitens der Stadt vom Stichtag vergangene Woche die Rede war. Eine Sprecherin teilt mit, dass die Baustelle erst Ende November enden werde. Dann würden aber sämtliche Arbeiten, auch die Asphaltierung, vollendet sein, so heißt es.