Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Superassistent“

OpenAI veröffentlicht KI-Browser „ChatGPT Atlas“

Web
22.10.2025 08:04
ChatGPT Atlas steht ab sofort weltweit für macOS-Nutzer der Tarife Free, Plus, Pro und Go zur ...
ChatGPT Atlas steht ab sofort weltweit für macOS-Nutzer der Tarife Free, Plus, Pro und Go zur Verfügung.(Bild: OpenAI)

OpenAI bringt einen auf Künstlicher Intelligenz basierenden Webbrowser auf den Markt. Das „ChatGPT Atlas“ genannte Programm sei ab sofort weltweit für das Apple-Betriebssystem macOS verfügbar, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Versionen für Windows sowie die mobilen Betriebssysteme iOS und Android sollen in Kürze folgen. 

0 Kommentare

Der um ChatGPT herum aufgebaute Browser soll Nutzer einem „echten Superassistenten“ näherbringen, der ihre Welt versteht und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen, so OpenAI in einer Mitteilung. „Mit Atlas kann ChatGPT Sie überall im Internet begleiten – es hilft Ihnen direkt in dem Fenster, in dem Sie sich gerade befinden, versteht, was Sie tun möchten, und erledigt Aufgaben für Sie, ohne dass Sie etwas kopieren und einfügen oder die Seite verlassen müssen. Ihr ChatGPT-Speicher ist integriert, sodass Gespräche auf früheren Chats und Details aufbauen können, um Ihnen dabei zu helfen, neue Dinge zu erledigen“, heißt es darin.

So könne man ChatGPT beispielsweise Fragen stellen wie: „Finde alle Stellenausschreibungen, die ich mir letzte Woche angesehen habe, und erstelle eine Zusammenfassung der Branchentrends, damit ich mich auf Vorstellungsgespräche vorbereiten kann.“ Browser-Speicher in Atlas seien jedoch völlig optional, betonte OpenAI. Nutzer behielten stets die Kontrolle und könnten sich den Speicher jederzeit in den Einstellungen anzeigen oder archivieren lassen. Durch das Löschen des Browserverlaufs würden alle zugehörigen Browser-Speicher gelöscht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Helikopter-Recycling
Wie gebrauchte „Black Hawk“ zu Cargo-Drohne werden
Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Krone Plus Logo
So schützt man sich
Neuer Android-Schadcode stiehlt Ihre Login-Codes
Das Honor Robot Phone verspricht eine ausklappbare Gimbal-Kamera, die ihren Nutzer stets im ...
Spannendes Konzept
Honor enthüllt „Robot Phone“ mit KI-Gimbal-Kamera
Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
144.345 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
92.860 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.461 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Web
Laut eigenen Angaben:
Netflix steuert auf eine Milliarde Zuschauer zu
„Superassistent“
OpenAI veröffentlicht KI-Browser „ChatGPT Atlas“
Verhängnisvoller Kuss
Gericht verurteilt zwei TikToker zum Heiraten
Nach weltweiter Panne
Technische Probleme bei Amazon-Tochter AWS gelöst
Unlauterer Wettbewerb
Klarna verklagt Google auf 7,1 Milliarden Euro

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf