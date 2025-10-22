OpenAI veröffentlicht KI-Browser „ChatGPT Atlas“

OpenAI bringt einen auf Künstlicher Intelligenz basierenden Webbrowser auf den Markt. Das „ChatGPT Atlas“ genannte Programm sei ab sofort weltweit für das Apple-Betriebssystem macOS verfügbar, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Versionen für Windows sowie die mobilen Betriebssysteme iOS und Android sollen in Kürze folgen.
Der um ChatGPT herum aufgebaute Browser soll Nutzer einem „echten Superassistenten“ näherbringen, der ihre Welt versteht und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen, so OpenAI in einer Mitteilung. „Mit Atlas kann ChatGPT Sie überall im Internet begleiten – es hilft Ihnen direkt in dem Fenster, in dem Sie sich gerade befinden, versteht, was Sie tun möchten, und erledigt Aufgaben für Sie, ohne dass Sie etwas kopieren und einfügen oder die Seite verlassen müssen. Ihr ChatGPT-Speicher ist integriert, sodass Gespräche auf früheren Chats und Details aufbauen können, um Ihnen dabei zu helfen, neue Dinge zu erledigen“, heißt es darin.
So könne man ChatGPT beispielsweise Fragen stellen wie: „Finde alle Stellenausschreibungen, die ich mir letzte Woche angesehen habe, und erstelle eine Zusammenfassung der Branchentrends, damit ich mich auf Vorstellungsgespräche vorbereiten kann.“ Browser-Speicher in Atlas seien jedoch völlig optional, betonte OpenAI. Nutzer behielten stets die Kontrolle und könnten sich den Speicher jederzeit in den Einstellungen anzeigen oder archivieren lassen. Durch das Löschen des Browserverlaufs würden alle zugehörigen Browser-Speicher gelöscht.
