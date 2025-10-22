OpenAI veröffentlicht KI-Browser „ChatGPT Atlas“

Der um ChatGPT herum aufgebaute Browser soll Nutzer einem „echten Superassistenten“ näherbringen, der ihre Welt versteht und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen, so OpenAI in einer Mitteilung. „Mit Atlas kann ChatGPT Sie überall im Internet begleiten – es hilft Ihnen direkt in dem Fenster, in dem Sie sich gerade befinden, versteht, was Sie tun möchten, und erledigt Aufgaben für Sie, ohne dass Sie etwas kopieren und einfügen oder die Seite verlassen müssen. Ihr ChatGPT-Speicher ist integriert, sodass Gespräche auf früheren Chats und Details aufbauen können, um Ihnen dabei zu helfen, neue Dinge zu erledigen“, heißt es darin.