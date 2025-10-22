Stichflamme aus Kamin: Nachbar schlug sofort Alarm

Nachbar setzte Notruf ab

„Gegen 18 bemerkte ein Nachbar dann eine Stichflamme aus dem Kamin und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr“, berichtete die Polizei. Der Kamin sei im Anschluss unter Aufsicht der Einsatzkräfte sowie im Beisein zweier Kaminkehrer kontrolliert ausgebrannt worden. Kurz nach 18.30 Uhr war die Situation dann unter Kontrolle – Löscharbeiten durch die Feuerwehr waren letztlich glücklicherweise nicht mehr erforderlich.