Arbeiter (18) mit Motorsäge im Gesicht verletzt

Beim Hantieren mit einer Motorsäge auf einer Baustelle in Gratwein-Straßengel (Steiermark) verletzte sich am Dienstag ein 18-Jähriger im Gesicht. Er wurde ins Spital gebracht. Wie sich herausstellte, trug er nicht die vorgeschriebene Schutzausrüstung.
Zu einem heiklen Unfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung). Ein 18-jähriger Arbeiter schnitt mit einer Motorsäge Holz – allerdings ohne Helm und Visier. Er hielt laut eigenen Angaben die Säge etwa auf Kopfhöhe, als er sich durch einen plötzlichen Rückschlag im Bereich der Stirn verletzte.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Der 18-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Graz gebracht. Weitere anwesende Arbeiter hatten den Unfall nicht wahrgenommen.
Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen – die vorgeschriebene Schutzausrüstung dürfte allenfalls gefehlt haben.
