Arbeiter (18) mit Motorsäge im Gesicht verletzt

Zu einem heiklen Unfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung). Ein 18-jähriger Arbeiter schnitt mit einer Motorsäge Holz – allerdings ohne Helm und Visier. Er hielt laut eigenen Angaben die Säge etwa auf Kopfhöhe, als er sich durch einen plötzlichen Rückschlag im Bereich der Stirn verletzte.