„Was ist das für einer?“ – jetzt Hype um Muslic

Slomka: Muslic „passt perfekt“ auf Schalke

Der Aufschwung überrascht auch deshalb, weil Schalke seit dem bitteren Abstieg 2023 kaum einen Fuß neben den anderen setzen konnte. Große Egos im Klub und große Erwartungen vonseiten der Fans passten nicht zum Geschehen auf dem Platz. In der Vorsaison musste der Belgier Karel Geraerts als Cheftrainer schon im September gehen, der Niederländer Kees van Wonderen war im Mai Geschichte. 62 Gegentore nach 34 Runden standen zu Saisonende zu Buche. Ein ehemaliger Taktgeber zeigt sich vom „neuen“ Schalke angetan. Auch er habe Muslic nicht gekannt, gab Mirko Slomka zu. Der Österreicher passe zum Klub. „Er wirkt sehr offen, ehrlich, trifft harte Entscheidungen, aber bleibt dabei menschlich. Seine emotionale Art passt perfekt zu Schalke“, so Slomka gegenüber der WAZ.