Klimaschutz auf Schiene: Pendeln mit den Öffis

Keine Parkplatzsuche

Vor über 30 Jahren fuhr Stadtschreiber noch täglich mit dem Auto nach Klagenfurt. „Damals war ich teilweise mutterseelenallein auf der Straße. Heute rollen ganze Kolonnen Richtung Landeshauptstadt“. Neben dem Umweltgedanken überzeugt ihn aber auch der Preis: „Das Klimaticket kostet ein bisschen über 400 Euro im Jahr – und ich nutze es auch privat. Das is a Hit! Ich möchte gar nicht mehr mit dem Auto fahren. Es ist sicherer, billiger und bequemer in den Öffis. Ich brauch‘ keinen Parkplatz in Klagenfurt und kann einfach entspannter reisen.“