Sein „bestes Rennen“ – doch kommt dieses zu spät?

Nachdem Yuki Tsunoda zuletzt immer wieder in die Kritik geraten war, konnte der 25-jährige Japaner am Sonntag mit einer Aufholjagd und Rang sieben beim Grand Prix in Austin aufzeigen. Für Motorsportchef Helmut Marko steht fest: Es war sein „bestes Rennen“ bei Red Bull. Doch kommt dieses vielleicht zu spät?