Laut eigenen Angaben:

Netflix steuert auf eine Milliarde Zuschauer zu

Web
22.10.2025 08:30
Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen.
Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen.(Bild: EPA)

Netflix nähert sich eigenen Angabenzufolge der Marke von einer Milliarde Zuschauern. Co-Chef Ted Sarandos sprach davon nach Vorlage aktueller Quartalszahlen, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Der Videostreaming-Marktführer geht bei seiner Schätzung davon aus, dass in Kundenhaushalten im Schnitt mehr als eine Person auf den Dienst zugreift.

Netflix gilt als die klare Nummer eins im Videostreaming – macht seit heuer aber keine regelmäßigen Angaben zu Kundenzahlen. Das vergangene Jahr hatte das US-Unternehmen mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen. Als Gradmesser fürs Wachstum präsentiert Netflix den Anlegern nun die Umsatzentwicklung. Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar (9,9 Milliarden Euro).

Kino zum Mitsingen
Im vergangenen Quartal punktete der Streamingdienst bei den Zuschauern unter anderem mit dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“. Die Geschichte, in der eine Girlband mit ihrer Musik die Welt vor Dämonen beschützt, wurde zum meistgesehenen Film bei Netflix. Zusätzlich brachte der Dienst zeitweise auch eine Version zum Mitsingen ins Kino.

  Der Kinoerfolg ändere nichts an der Strategie, Filme vorrangig auf der eigenen Plattform und nicht auf der großen Leinwand herauszubringen, betonte Sarandos. Er argumentierte, „KPop Demon Hunters“ sei gerade deshalb im Kino erfolgreich gewesen, weil der Film zuvor eine Fangemeinde im Streaming aufbauen konnte.

Könnte Netflix Warner Bros kaufen?
Nur wenige Stunden vor den Netflix-Quartalszahlen gab der US-Medienkonzern Warner Bros. Discovery bekannt, dass es mehrere Übernahmeinteressenten gibt. Netflix wird in Medienberichten als einer davon gehandelt. Zum Konzern gehören das Hollywood-Urgestein Warner Bros und eine Reihe von TV-Sendern, darunter auch CNN. Neben der Film- und TV-Produktion könnte für Netflix und Konkurrenten der Bezahlsender HBO mit seinem riesigen Serien-Katalog attraktiv sein.

  In einer Videokonferenz gaben Sarandos und der zweite Co-Chef Greg Peters nur wenige Hinweise darauf, ob Netflix im Rennen sein könnte. Sarandos sagte zwar, Netflix habe schon früher klargemacht, dass es kein Interesse am Kauf klassischer TV-Sender habe. Zugleich betonte er aber, dass der Dienst Zukäufe nicht grundsätzlich ausschließe – auch wenn man selbst alles Nötige habe, um erfolgreich zu sein.

Lesen Sie auch:
Ab 6. August treibt Jenna Ortega wieder als „Wednesday“ ihr Unwesen auf Netflix. 
Krone Plus Logo
Streaming der Zukunft
Revolutionäre Pläne: So will Netflix Nr. 1 bleiben
01.08.2025

  Peters spielte zugleich generell die Bedeutung großer Zukäufe herunter. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, müssten Unternehmen ihre Fähigkeiten selbst Tag für Tag verbessern. „Man erreicht das nicht, indem man einfach ein anderes Unternehmen kauft.“

Steuerstreit in Brasilien
Beim Quartalsgewinn verfehlte Netflix unterdessen die Analysten-Erwartungen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 5,87 Dollar, während an der Börse im Schnitt gut ein Dollar mehr erwartet worden war. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um über sechs Prozent.

Netflix verwies zur Begründung auf eine noch andauernde Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden in Brasilien. Dabei geht es um eine Abgabe bei einigen Zahlungen der brasilianischen Netflix-Tochterfirma an die US-Zentrale. Der Konzern ging davon aus, dass sie nicht fällig wird – stellt sich nun aber auf eine Nachzahlung ab 2022 ein. Unterm Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um fast acht Prozent auf knapp 2,55 Milliarden Dollar.

