Gesundheitsrisiko: Bio-Produkt wird zurückgerufen

„Grund für den Rückruf ist, dass sich in einzelnen Packungen metallische Fremdkörper befinden können. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr des betroffenen Produkts mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum / der genannten Charge abgeraten“, heißt es in einer Aussendung. „Der Hersteller Scheidbach GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“