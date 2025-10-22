Vorteilswelt
Bitte nicht verzehren

Gesundheitsrisiko: Bio-Produkt wird zurückgerufen

Österreich
22.10.2025 08:39
Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bereits aus dem Verkauf genommen (Symbolbild).
Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bereits aus dem Verkauf genommen (Symbolbild).(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Seitens Rewe wird ein Bio-Produkt des Herstellers Scheidbach GmbH zurückgerufen. So sei ein mögliches Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen, da sich in einzelnen Packungen des Produkts metallische Fremdkörper befinden können.

Betroffen von der Rückrufaktion ist das JA! NATÜRLICH-Produkt „BIO DINKELBRÖSEL 350G“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2026, Charge L34.

„Grund für den Rückruf ist, dass sich in einzelnen Packungen metallische Fremdkörper befinden können. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr des betroffenen Produkts mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum / der genannten Charge abgeraten“, heißt es in einer Aussendung. „Der Hersteller Scheidbach GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Packungen können ab sofort auch ohne Kassenbon in den Geschäften zurückgegeben werden.

Folgen Sie uns auf