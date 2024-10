Investor Kühne: „Benko war ein Rohrkrepierer“

Kühne gilt mit einem Privatvermögen von kolportierten 40 Milliarden Euro als reichster Deutscher. Und als Mann der klaren Worte. Diesem Ruf wurde der Unternehmer (Kühne + Nagel), der über seine Holding unter anderem Beteiligungen an der Lufthansa oder an Hapag Lloyd besitzt, bei einer Abendveranstaltung in Hamburg gerecht, bei der er für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.