Milliardär an Benko: „Das Vertrauen ist zerstört“

Mittagessen an der noblen Außenalster

Nach der Landung am Hamburger Flughafen im Stadtteil Fuhlsbüttel geht es für Benko und Gernandt direkt an die noble Hamburger Außenalster. Am westlichen Ufer, eingebettet in eine grüne Parklandschaft, steht das Luxushotel „The Fontenay“, ein moderner Fünf-Sterne-Komplex mit ausgefallener, wellenartiger Architektur und breiter Glasfront. Hier erwartet Kühne, nebenbei auch Inhaber des „Fontenay“, Benko und Gernandt. Zwischen 13 und 15 Uhr ist ein leichtes Mittagessen zwischen den drei Herren vereinbart. Der persönliche Austausch mit Kühne ist Benko wichtig. Sehr wichtig sogar. Bei Kühne muss er performen, darf keine Schwächen zeigen und muss plausibel machen, dass sich das Signa-Schiff in ruhigen Gewässern befindet und ganz nach Kühnes Geschmack auf ordentliche Renditen zusteuert. Trotz seines hohen Alters schont Kühne weder sich noch andere. Das weiß Benko. Darauf glaubt er, vorbereitet zu sein. Zumindest in der Theorie.