René Benko: Irritation bei Investor Kühne

Kühne: „Das ist derzeit etwas volatil“

„Seine Nöte“, wie es in dem Artikel heißt, umschreibe Kühne diesbezüglich mit folgenden Worten: „Das ist derzeit etwas volatil. Das Thema haben wir unter Beobachtung.“ Nachsatz des „Manager Magazins“: Es gebe „eine Verkaufsoption“, in zwei Jahren könne Kühne „mit ein paar finanziellen Abstrichen aussteigen“. Weiters ist in dem deutschen Medium zu lesen: Bei einem von Opernliebhaber Kühne in Hamburg forcierten Kultur- und Wissenschaftszentrum, das auch einen Opernsaal beinhalten soll, sei „von René Benko als möglichem Projektentwickler keine Rede mehr. Von dem wollten sie im Senat gar nichts hören, seit er - vor allem über die Signa Prime Selection, in der Kühnes Geld steckt - zum Landlord in den 1a-Lagen der Hansestadt aufgestiegen ist.“