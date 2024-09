Blaue Zwillinge | Christkind & Nikolaus

Das Inhaltliche, ja wichtig. Aber bei den TV-Konfrontationen der Spitzenkandidaten achten die Zuseher wohl mindestens so sehr auch auf den Gesamtauftritt, auf die Sprache, das Benehmen. Auch auf das Outfit? Bei Männern kaum, sind die Spielräume da doch relativ gering. Grauer Anzug oder blauer. Weißes Hemd - was sonst. Krawatte – ja oder nein. Kleine Unterschiede bleiben da. Nicht so, wenn Karl Nehammer und Andreas Babler so wie gestern Abend in den ORF-Ring steigen: Beide im dunkelblauen Anzug, im weißen Hemd und mit mittelblauer Krawatte. Und dann noch am Sakko-Revers ein Sticker. Bei Karl Nehammer in den Landesfarben, bei Andreas Babler ganz in Rot. Was sie sonst noch gemeinsam haben? Beide wollen – nach außen hin – bei den Nationalratswahlen Erster werden. In Wahrheit geht es aber wohl in erster Linie um Platz 2: Wer hinter dem mutmaßlichen Wahlsieger Herbert Kickl mit seiner FPÖ auf einem guten zweiten Platz landet, hat beste Chancen, Kanzler zu werden (beziehungsweise zu bleiben). Und das wahrscheinlich in einer Koalition mit dem Dritten. Also standen da gestern im ORF-Studio möglicherweise die nächsten Regierungsspitzen einander gegenüber. Aber Koalitions-Flirt haben wir von den (äußerlich) blauen Zwillingen keinen zu sehen oder spüren bekommen.