Asylwerber-Bezahlkarte wird auf Linz ausgeweitet

Seit 14. Juli bekommen rund 300 Flüchtlinge, die im Raum Steyr in Landesquartieren sowie im Bundesquartier in Bad Kreuzen untergebracht sind, kein Bargeld mehr ausbezahlt. Sie sind die ersten, an denen das Pilotprojekt Sachleistungskarte getestet wird. Ab Mitte Oktober sollen nun rund 700 weitere Asylwerber in den Bezirken Linz und Linz-Land dazukommen. Das gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) am Donnerstag bekannt.