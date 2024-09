Mann drohte Wienerin, Zähne mit Zange auszureißen

Was spielte sich im Frühjahr in einer Wohnung in der Wien-Penzing ab? Das Opfer schildert in ihrer Vernehmung die Steigerung des Kontrollwahns ihrer 23-jährigen Bekanntschaft, die sie im September 2023 in einem schicken Wiener Club in der Innenstadt kennengelernt hatte. Der Muslim dürfte sich bei einer Reise nach Frankreich radikalisiert haben. Am Donnerstag muss sich der Beschuldigte vor einem Schöffengericht im Wiener Landesgericht verantworten. Die Vorwürfe sind schwerwiegend.