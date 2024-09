15 Monate teilbedingte Haft für „Messer-Opa“

Weil ein wichtiger Zeuge, er hatte den Vorfall in der Hafenstraße beobachtet und angezeigt, am ersten Prozesstag in Urlaub war, wurde kurzfristig am Mittwoch neu verhandelt. Und ein Richterspruch gefunden: Der 65-Jährige wurde wegen versuchten „normaler“ Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt. Von den 15 Monaten Haft muss der Linzer drei Monate absitzen, hat davon das Meiste schon abgebüßt, ist seit 28. Juni in Untersuchungshaft.