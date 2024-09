Messer gegen E-Scooter: „Für mich war es Notwehr“

„Ich habe nicht gefuchtelt“

Er nickte beim Prozess heftig, wenn es um die Tat ging, nur zum „Herumfuchteln“ mit dem Messer – das hatte er in seiner Zeit in der Linzer Werft noch selbst angefertigt – schüttelte er heftig den Kopf: „Ich saß am Rollator, habe das Messer nur in die Höhe gehalten. Hätte ich herumgefuchtelt, hätte ich ja umfallen können und wäre selbst in größter Gefahr gewesen.“ Freimütig erzählte er der Richterin, dass er noch ein Messer am Badfenster liegen habe und schon öfter gedroht habe, als „die wieder den Gehsteig zum Radweg machten“.