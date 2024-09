Erste Einblicke: Das sind Ennstaler Straßenpläne

Vor einem halben Jahr trugen das Verkehrsressort des Landes und die Stadt Liezen die Umfahrung, über die jahrzehntelang heftig diskutiert wurde, zu Grabe – ein Paukenschlag, der in der gesamten Region gehört wurde. Die staugeplagte Bezirksstadt wird also durch eine „Bestandslösung“ an der Ennstalstraße entlastet. Weitere Maßnahmen an der B320 Richtung Schladming sollen für mehr Sicherheit sorgen, der von den Ennstalern so ungeliebte Begriff „Todesstrecke“ bald endgültig der Vergangenheit angehören.