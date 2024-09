Mensa bei Grazer Uni am Sonnenfelsplatz schließt

„Historischer Standort“

„Die Versorgung ist nicht in Gefahr, wir haben viele Lokale, die warme Speisen anbieten, am Campus“, sagt Riedler. Jedoch gehe es einerseits um die Versorgung mit günstigem Essen und andererseits „um einen historischen Standort, der eng mit der Uni Graz verbunden ist“. Sogar der Tuntenball nahm hier in den 1990er-Jahren seinen Ausgang. „Das tut uns schon weh.“