Wollte Hund retten: Alligator griff Frau (84) an

Passiert ist der Vorfall in Fort Myers, einer Kleinstadt in Florida. „Ich öffnete das Fenster, um die Hitze herauszulassen, und hörte jemanden schreien und kreischen“, berichtete eine Nachbarin. Sie sei sofort hinausgerannt, um zu helfen, schilderte sie. „Ich rannte zur Glasschiebetür. Ich sah sie hier, und sie kroch am Boden, schrie und fuchtelte mit den Händen“, so die Frau.