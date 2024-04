Mann berichtet, wie er Alligatorangriff überlebte

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat South Carolina hat einen Alligatorangriff nur knapp überlebt. Nachdem sich das Tier in seinen Arm verbissen hatte, zog es den Taucher rund 15 Meter in die Tiefe. Einer lokalen Tageszeitung berichtete Will Georgitis nach dem dramatischen Vorfall, wie er dem Reptil dennoch entkommen konnte.