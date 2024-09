Das „Stella“: Wohnzimmer-Feeling für alle Sinne

Josephine Striebeck leitete ein Kleinkunsttheater in Berlin, ist Musicaldarstellerin, Film-Aufnahmeleiterin und Event-Managerin. Schobesberger studierte am Reinhardt Seminar bei Klaus Maria Brandauer, Susi Nicoletti und Otto Schenk, spielte in der Serie „Für alle Fälle Stefanie“, an der Seite von Patrick Swayze in „Jump“ und war der Sinatra-Interpret in „Frank & Dean“.