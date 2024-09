Petrovic beklagt „zutiefst undemokratische“ Aktion

Man werde stets nach den besten Lösungen in Sachfragen trachten. „Egal von welcher Seite diese Lösungen kommen“, so Petrovic. Die Kleinpartei, die um den Einzug ins Parlament kämpft, hat vor allem bei zwei Themen gewisse Schnittmengen mit den Freiheitlichen: Corona-Politik und Ukraine-Krieg. Denn zu den Forderungen ihrer Bewegung zählen unter anderem sofortige Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand in der Ukraine und im Gazastreifen und eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie.