Liste Petrovic plakatiert „Mut statt Angst“

„Sind nicht extrem oder Russland-hörig“

Als Forderungen zählte die Partei am Dienstag unter anderem Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand in der Ukraine und im Gazastreifen und eine Aufbarbeitung der Corona-Pandemie auf. „Wir schlittern zunehmend in eine liberale Demokratie. Wir sind nicht extrem, wir sind nicht Russland-hörig, keine Impfgegnerinnen und schon gar keine Nazis“, sagte Listenzweite Nora Summer.