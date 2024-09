Die großen Überraschungen in dem emotionalen Video

Zärtlichkeiten, Händchenhalten

Die wohl überraschendsten Szenen in dem Video: Der britische Thronfolger William zeigt in dem Video deutlich, wie sehr er seine Frau liebt. Sie liegen gemeinsam am Strand. William liegt in Kates Armen, er gibt ihr sogar einen zärtlichen Kuss. Man sieht, wie glücklich es ihn macht, dass sie die Chemo beenden konnte und endlich wieder lachen kann. Die letzten Monate waren für sie beiden schwierig.