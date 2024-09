Unrechtmäßig 11.000 Euro Stütze bezogen

„Bin neu in Österreich“

Eine Vorstrafe bleibt dem Syrer trotzdem nicht erspart. So verurteilt ihn der Herr Rat zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro, wovon er die Hälfte zur Bewährung ausspricht. Der Syrer nimmt das Urteil an und ist froh, nicht in den Häfen zu müssen. „Ich bin 30 Jahre alt und neu in Österreich. Ich will alles zurückbezahlen. Aber die österreichische Staatsbürgerschaft ist mir wichtig!“ Das Urteil ist bereits rechtskräftig