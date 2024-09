Papst Franziskus (87) ist in Osttimor eingetroffen

Obdachlose aus Straßen verbannt

Die Behörden hatten in Vorbereitung des Papstbesuches arme Bewohner in Dili umgesiedelt, die auf der Straße leben. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden auch Behelfsunterkünfte abgerissen. Das Vorgehen rief Kritik in den Onlinenetzwerken hervor.