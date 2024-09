Papst zu Besuch in Indonesien eingetroffen

Besuch einer Moschee geplant

Franziskus will außerdem die Istiqlal-Moschee, die größte Moschee in Südostasien, besuchen. Zudem soll eine gemeinsame Erklärung mit muslimischen Vertretern unterzeichnet werden. Geplant ist auch ein großer Gottesdienst in einem Fußballstadion mit mehreren zehntausend Gläubigen.