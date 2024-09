Klangwolke: Gigantische Show für 100.000 Besucher

Die Gruppe La Fura dels Baus schöpfte aus ihrem Fundus an Theatermagie, um einzigartige Bilder in den Donauraum vor dem Brucknerhaus zu zaubern, was Tausende Besucher im Donaupark gebannt verfolgten. Die Spanier gaben der 45. Klangwolke den Titel „Pioneers – 52 Hz“ und es ging um Walgesang, Pioniere und Planeten.