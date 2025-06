Teamwork, Open Air und engelsgleiche Unterhaltung

In Oberösterreich finden rund um Fronleichnam zahlreiche Event-Highlights statt: Am St. Barbara Friedhof präsentiert etwa Der Blonde Engel „jenseitige“ Songs. Unterhaltung und Action pur gibt es beim Maismania in Wilhering oder bei den Highland-Games in Timelkam. Das KiK Open Air in Ried/I. bietet ein umfangreiches Line-up, aber auch das City Open Air am Linzer OK Platz hat musikalisch einiges zu bieten.