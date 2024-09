VIP-Gäste bei Klangwolke: Frei von Höhenangst

Die VIP-Gäste im Brucknerhaus bestaunten bei der Klangwolke am Samstagabend im Linzer Donaupark das Zusammenspiel aus Musik und Artistik. Die Eignung als Statist, von denen sich einige in luftigen Höhen bewegten, hätte so mancher gehabt, wie sie im Gespräch mit der „Krone“ verrieten.