Klangwolke: Wal als Bühne für waghalsige Akrobatik

Heißluftballons am anderen Donauufer

Seit Sonntag wird jeden Abend geprobt: „Das verlangt allen viel ab.“ Mittlerweile sind alle Requisiten vor Ort. Sogar das E-Auto, das in die Luft steigt, ist am Ufer geparkt. Heißluftballons werden in Urfahr positioniert, auf der Donau fahren zwei Schiffe und es gibt drei Plattformen. Es wird wieder neue, überraschende Lichteffekte und szenische Pyrotechnik geben.