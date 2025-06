Die KI ersetzt jetzt auch bald den Bankberater

Wer sein Geld anlegen oder eine Investition tätigen will, geht in den meisten Fällen noch immer zum Bankberater seines Vertrauens, bevor man sich entscheidet. Das könnte allerdings schon bald ganz anders laufen – zumindest, wenn es nach den oberösterreichischen App-Entwicklern von Bluesource geht. Sie arbeiten gemeinsam mit der Fachhochschule in Hagenberg an einer App, die maßgeschneiderte Finanzprodukte vorschlägt.