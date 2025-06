Trainer fand in der Türkei die Mittags-Glut gut

„Outdoor-Wettkämpfe sind gefährlich: Es kann 40 Grad haben – aber auch 10 Grad und Regen. Sollte es bei den nächsten Events über 30 Grad haben, sind wir gerüstet“, schmunzelt Daniel Wartner. Denn der OÖ-Landescoach und seine Schwimm-Crew trainierte nun 14 Tage in der renommierten Gloria Sports Arena in Belek bei 30 Grad und mehr – wählte für die erste Tageseinheit absichtlich den Slot 11 – 13 Uhr, also den in der ärgsten Hitze!