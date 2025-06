Mit Schuhgröße 48,5 auf dem Weg zum Uralt-Rekord

Dieser Mann lebt auf großem Fuß: Der Linzer Endiorass Kingley trägt bei 1,98m Körpergröße Schuhgröße 48,5! Nun will der sympathische 23-Jährige am Donnerstag einen großen Fußabtritt hinterlassen. Ist Kingley doch längst auf dem besten Weg, einen 37 alten Rekord zu knacken, der in St. Pölten fallen soll.