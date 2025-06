Ruf nach Prüfstelle für „saubere“ Drogen in OÖ

Es wirkt bis zu 50-mal stärker als Heroin und hat ein exorbitant hohes Suchtpotenzial: Fentanyl ist jenes synthetische Opiod, das in den USA seit den 2010er-Jahren Zigtausende Todesfälle verursacht hat. In den vergangenen Jahren ist die Substanz, die in der Medizin als Schmerzmittel eingesetzt wird, zunehmend nach Europa und auch nach Österreich vorgedrungen – und zwar unter anderem, indem es anderen Drogen beigemischt wird, was die Konsumenten in der Regel aber nicht wissen.