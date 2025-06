Künftig jährlich Amokübung in Schulen geplant

Das sind die Gründe

Hintergrund ist neben der möglichen psychischen Belastung, dass potenziellen Tätern keine Gegenstrategien demonstriert werden. „Der Beschluss fiel einstimmig“, so die Bildungsdirektion. Ob die im Vorjahr durchgeführte Amokübung von Jugendlichen am Gymnasium und HLW in der Landwiedstraße in Linz damit eine Ausnahme bleibt, ist unklar. Da die Schulen autonom sind, sind umfassende Übungen nämlich auch nicht verboten.