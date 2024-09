„Fiakerfahren versprüht nach wie vor Magie“

Gibt es auch lustige Erlebnisse während der Fahrten?

Einmal hat ein Pärchen während der Fahrt heftig zu streiten begonnen. Der Mann war so aufgebracht, dass er am liebsten aus der Kutsche springen wollte. Zum Glück konnte ich das verhindern. Als wir am Ende der Fahrt ankamen, ist er einfach davon gestürmt und meinte noch, dass die Frau die Rechnung zahlen soll – obwohl sie gar kein Geld dabei hatte!