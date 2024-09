„Für die Natur, mit der Natur“ in Niederösterreich

Entlang von rauschenden Bächen und Flüssen, durch imposante Schluchten und dichte Wälder, hinauf auf atemberaubende Gipfel und grüne Weinberge: Selten kommt man der Natur so nah wie beim Wandern. Fernab vom Alltag lässt sich die Stille und Ursprünglichkeit genießen. Auch die Pausen gehören dazu. Wandern in Niederösterreich ist eben mehr als nur Gehen; es ist ein Eintauchen in die einzigartige Natur, das Körper und Seele belebt.