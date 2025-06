Emotionen pur! Paul Pogba weint bei Unterschrift

Beim Klub von Trainer Adi Hütter unterschrieb Pogba einen Zweijahresvertrag, mit Monaco – Dritter in der Ligue 1 – wird der 32-Jährige kommende Saison sogar in der Champions League spielen. Gut möglich, dass Pogba bei guten Leistungen außerdem ins französische Nationalteam zurückkehren und 2026 an der WM teilnehmen darf.