Steiermark hinkt bei Kinderbetreuung weiter nach

Der aktuelle Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer zeigt diese Problematik deutlich auf. Und noch vieles mehr: Laut Arbeiterkammer hat sich die Situation zwar leicht entspannt. Dennoch liegt die Steiermark bei der Kinderbetreuung auf den hinteren Rängen in Österreich! „Im Burgenland etwa herrschen paradiesische Zustände. Hier schließen die Einrichtungen nur an Feiertagen, außerdem gibt‘s Bio-Essen. Davon können steirische Eltern nur träumen!“, vergleicht Pöcheim. Zahlen belegen das: Von den 286 Gemeinden erfüllen nur 151 die Kriterien der Kategorie A (heißt, die Gemeinde bietet Betreuung für Kinder unter 3, einen Ganztagskindergarten und Nachmittagsbetreuung für Volksschüler). Das sind zwei weniger als im Vorjahr. Ein – wenn auch kleiner – Erfolg: 73 Gemeinden, eine mehr als im Vorjahr, bieten Betreuung für Kinder von 0 bis 10, die beiden Eltern einen Vollzeit-Job ermöglichen. Negativ: 19 Gemeinden haben keine Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren. Und in 44 Kommunen haben die Einrichtungen nur bis 13 Uhr geöffnet. „Das lässt sich schlichtweg nicht mit der Arbeit vereinbaren“, kritisiert Pöcheim.